Дмитрий Наумов высказался по поводу возвращения прямых выборов мэра. Об этом главу Владимира спросил один их журналистов в ходе проведения пресс-конференции. Градоначальник ответил, что

Дмитрий Наумов высказался по поводу возвращения прямых выборов мэра. Об этом главу Владимира спросил один их журналистов в ходе проведения пресс-конференции. Градоначальник ответил, что готов избираться всенародным голосованием в случае, если будет изменено законодательство. Дмитрий Наумов, глава г. Владимира По поводу прямых выборов. Будет изменено законодательство, я и так выборная должность, значит, будем избираться на