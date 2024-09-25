Бессовестный александровец обманул 8 человек, среди которых – его коллеги и просто приятели. Мужчина взял у каждого из них деньги, якобы в долг, но самом деле возвращать его он не собирался.

Бессовестный александровец обманул 8 человек, среди которых – его коллеги и просто приятели. Мужчина взял у каждого из них деньги, якобы в долг, но самом деле возвращать его он не собирался. Несмотря на то, что преступление было совершено в 2009-2010 годах, но мошенник ответил за него в суде только недавно. Как рассказали в пресс-службе Следкома