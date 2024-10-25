Животные готовятся к спячке.

В Юрьев-Польском районе Владимирской области инспектор по охоте зафиксировал интересный момент из жизни барсуков. При проведении рейда были обнаружены норы дикого животного, и на видео видно, как барсук готовится к спячке. Он заносит сухую траву и листья для подстилки в свою нору.Подготовка нор происходит во второй половине октября, когда барсуки наполняют свои укрытия свежей подстилкой и забивают входы землей и листьями. Спят барсуки с ноября по март.Напомним, ранее мы писали, что