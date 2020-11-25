О том, как проходил штурм, расскажет Нина Глизница.

Главная тема дня. В селе Черкутино Собинского района задержали группу террористов. О том, как проходил штурм, расскажет Нина Глизница.Это кадры оперативной съемки - штурм квартиры. Эти люди, предположительно, - участники ячейки международной террористической организации "Исламское государство", запрещенной в России. Один из задержанных - гражданин страны Центрально-азиатского региона. Он уже признал вину, сообщают в ФСБ.Нина Глизница, корреспондент: «Двое подозреваемых жили в этом доме. По словам соседей, они снимали квартиру на втором этаже уже около месяца. Тут ещё видны следы спецоперации. Силовики сняли с петель железную дверь, а после задержания на вторую повесили замок».За этой дверьютеррористы собраливзрывное устройство. Его силовики обнаружили при задержании. В операции пришлось задействоватьробота-сапёраУчастники намеревались совершить диверсионные теоретические акты в Московском регионе. Целью деятельности ячейки также являлось вовлечение в ряды "Исламского государства" членов и финансирование терроризма.Сработали силовики оперативно.Незаметнодля террористовжителей домана время операцииотвели в местный ДК.Наталья, жительница дома: “В 6 часов утра сотрудники полиции постучали в дверь, сказали, что эвакуация, и мы сразу все вышли».О том, что происходит с ними на одной лестничной клетке, соседи не знали. Сейчас говорить с журналистами открыто люди пока побаиваются. По их словам, подозреваемые никак не выделялись, работали, снимали квартиру.- К ним мы не общались, не ходили, так вот пройдут «здравствуйте, до свидания»,работали, один поваром, другой ночным.Нина Глизница, корреспондент: «По словам местных жителей, молодые люди работал в этом придорожном кафе. Один работал днём, другой - ночью. Кафе функционирует и сейчас, но при виде съёмочной группы дверь закрыли на ключ”.Такие операции прошли сразу в нескольких точках. Задержаныещё не меньшетрёх человек. Но подробностисотрудники спецслужб пока не разглашают. Оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.Нина Глизница, Андрей Синягин"Вести-Владимир"