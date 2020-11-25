Год назад — с 1 ноября 2019 года — по инициативе «Ростелекома» все звонки с таксофонов универсальной услуги связи на любые номера российских операторов стали бесплатными. В 2020 году компания

Год назад — с 1 ноября 2019 года — по инициативе «Ростелекома» все звонки с таксофонов универсальной услуги связи на любые номера российских операторов стали бесплатными. В 2020 году компания продолжает фиксировать увеличение количества и общей продолжительности звонков с таксофонов, на что, видимо, повлияла пандемия COVID-19 и, соответственно, рост обеспокоенности здоровьем родных и близких, как