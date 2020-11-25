Задержанный в Черкутино террорист состоял в рядах “Исламского государства”, организации, запрещённой на территории РФ. ФСБ сообщает подробности спецоперации, проведенной в

Задержанный в Черкутино террорист состоял в рядах “Исламского государства”, организации, запрещённой на территории РФ. ФСБ сообщает подробности спецоперации, проведенной в Собинском районе Владимирской области. Гражданин одной из стран Центральной Азии снимал квартиру в селе Черкутино Собинского района и был лишь частью межрегиональной ячейки, которая вовлекала в ряды запрещенной террористической организации новых членов и финансировала терроризм.