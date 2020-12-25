При «неотложных состояниях» необходимо звонить в поликлинику.

Стал известен график работы медучреждений в новогодние праздники.«Больницы и поликлиники будут оказывать пациентам неотложную помощь на протяжении всех каникул, а 3, 6 и 9 января они работают в плановом режиме. В эти три дня можно будет записаться на приём к врачу. Продолжат работу выездные бригады медиков», – отметила директор департамента здравоохранения Елена Утёмова во время очередного «коронавирусного» брифинга.Она отметила, что при «неотложных состояниях» необходимо звонить в поликлинику, а не вызывать «скорую». Служба скорой медицинской помощи, в первую очередь, обслуживает пациентов, чьей жизни угрожает опасность.Напоминаем, что в регионе действует единый номер по вопросам, связанным с коронавирусом – 122.