В планах на 2021 год – вакцинация жителей Владимирской области от коронавируса и модернизация первичного звена здравоохранения.

В 2020 году во Владимирской области на современное медицинское оборудование потрачено свыше 538 млн рублей. Общие затраты на медицину составили 2,4 млрд. Об этом рассказал замгубернатора Сергей Шевченко.«Дооснащены - онкологический диспансер, ЦГБ Коврова, региональный сосудистый центр в ОКБ, 24 детских поликлиники. Создано 4 центра амбулаторной онкологической помощи», - уточнили в Белом доме.Для системы здравоохранения приобретено 38 автомобилей, 2 автобуса, возобновлена работа санавиации. Оборудовано 1574 автоматизированных рабочих мест, 187 ФАПов подключены к интернету.«Двухмиллионные выплаты врачам первичного звена, позволили привлечь в крупные города 42 специалиста», – проинформировал журналистов во время пресс-конференции первый вице-губернатор.В планах на 2021 год – жителей Владимирской области от коронавируса и первичного звена здравоохранения.