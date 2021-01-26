В ходе следствия часть похищенного изъята и возвращена законным владельцам.

Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя города Петушки. Мужчина обвиняется в совершении серии преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ (кража).По версии предварительного следствия, в июне 2020 года фигурант незаконно проник на территорию земельного участка, расположенного в городе Петушки, и похитил мотоцикл, причинив собственнику ущерб на сумму 10 тысяч рублей.Продолжая противоправную деятельность, в сентябре злоумышленник при помощи гвоздодера демонтировал доски в стене двора, незаконно проник на чужую территорию и похитил мобильные телефоны, электротехнику, радиаторы отопления на сумму более 140 000 рублей. В этот же день злоумышленник незаконно проник в гараж, находящийся на территории земельного участка в г. Петушки, откуда похитил циркулярную пилу и бензокосу, причинив ущерб на сумму 11 000 рублей.После поступивших в дежурную часть заявлений от собственников, сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых установили личность и задержали подозреваемого, безработного местного жителя.Задержанный дал признательные показания и пояснил, что похищенное имущество продавал, а деньги тратил на свои нужды.В ходе следствия часть похищенного изъята и возвращена законным владельцам.В настоящее время материалы уголовных дел, соединенных в одно производство, с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.