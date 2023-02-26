Устанавливаем границы допустимого при использовании смартфона.

Устанавливаем границы допустимого при использовании смартфона.В современном мире каждый ребенок буквально с пеленок получает доступ к смартфону родителей или планшету. И, со временем, оказывается так, что ни спать, ни есть без гаджета малыш не хочет. Как же понять, для ребенка это достижение техники больше помощник или вредитель? И как выстроить здоровое отношение ребенка к смартфону?Специалист по геймификации Александр Фомиченко рассказал журналистам о том, как правильно ввести гаджеты в жизнь своего чада. Кроме того, рассказал он и о программах, которые могут помочь в развитии ребенка.До 1,5 летДетям не следует давать гаджеты, так как их мозг еще не готовк обработке информации с экрана. Лучше поощрять развитие через музыку,игру с предметами и общение с близкими. Ближе к двум годам ребенокможет играть с планшетом или смартфоном только вместе с родителями, приэтом желательно выбирать качественные развивающие приложения имультфильмы.Важно ограничивать время использования гаджета: не более 1часа в день.С 2 до 5 летРекомендуется использовать гаджеты для развития детей, но сопределенными правилами. Можно включать ребенку игры и мультики. Вначале "Малышарики" или "Дракоша Тоша", для трехлеток будут уместны"Даша-путешественница","Котики, вперед!" или "Бумажки". Из игр специалист посоветовал Sago Mini,"Галактику Эла", Toca Boca и Minecraft. Благодаря этому малыши смогут развивать социальные навыки, внимательность, эмпатию, логику идаже начнут учить английский.Гаджет нужно использовать только 1 час в день. Предпочтение стоит отдать интерактивному контенту, который вы обсудите после того, как игры будут окончены.От 5-12 летВ этом возрасте у каждого ребенка уже есть личный смартфон, который используется для социализации. Поэтому попытки родителя начать продавливать границы не приведут ни к чему хорошему. Можно лишь мягко установить правила, которые будут соблюдаться всеми членами семьи:Гаджеты не должны мешать общению, использоваться во время питания, выполнения домашнего задания. Также откажитесь всей семьей от использования смартфонов перед сном.Установите родительский контроль на скачивание приложений, а те, что разрешаете ребенку скачать, протестируйте, чтобы убедиться в соответствии контента возрасту ребенка.От 12 летТелефон в этом возрасте – личное пространство подростка, куда родителям лезть не стоит. Вы можете лишь рассказать детям о правилах цифровой безопасности и общении с незнакомцами.Расскажите детям о существовании интернет-мошенников.Обсуждайте личный опыт использования всемирной паутины.Не ругайте и не осуждайте поведение подростков, чтобы не утратить доверие.