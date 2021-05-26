В связи с возбуждением уголовного дела в отношении вице-губернатора Романа Годунина 26 мая в 11:30 в администрации Владимирской области начался брифинг директора департамента безопасности ..

В связи с возбуждением уголовного дела в отношении вице-губернатора Романа Годунина 26 мая в 11:30 в администрации Владимирской области начался брифинг директора департамента безопасности Вадима Горожанинова.Губернатору стало известно об обыске в кабинете чиновника вчера, српзу после того как в АВО пришли соьрудники СУ СК.Как сообщил Вадим Горожанинов, Роман Годунин не отстранен от должности. Глава региона сам примет кадровое решение на основании информации, которую доложит департамент. В отношении госслужащего проводится проверка.Новость дополняется.