В 2022 году российские компании, трудоустроившие людей в возрасте до 30 лет, могут претендовать на...

В 2022 году российские компании, трудоустроившие людей в возрасте до 30 лет, могут претендовать на господдержку.Речь идет о трудоустройстве отдельных категорий граждан в возрасте до 30 лет. В их числе – выпускники колледжей и вузов без опыта работы, молодые люди без среднего профессионального или высшего образования, инвалиды, дети-сироты, родители несовершеннолетних детей.Субсидия будет равна трем минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных.Первый платеж работодатель получит через месяц после трудоустройства соискателя, второй – через три месяца, третий – через шесть месяцев.Для получения субсидии работодателю нужно обратиться в центр занятости для подбора специалистов под имеющиеся вакансии. Сделать это можно дистанционно через личный кабинет на портале «Работа России».Затем необходимо направить заявление в Фонд социального страхования. Сделать это также можно дистанционно – через систему «Соцстрах».Указанные положения закреплены Постановлением Правительства РФ от 13.03.2021 N 362 (ред. от 18.03.2022) "О государственной поддержке в 2022 году юридических лиц, включая некоммерческие организации, и индивидуальных предпринимателей в целях стимулирования занятости отдельных категорий граждан".На сегодняшний день от работодателей Владимирской области в адрес отделения Фонда поступило три заявления на данный вид субсидии.Выплаты произведены на общую сумму 54,4 тыс. руб.Фото телеграм-канала ФСС_info