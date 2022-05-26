27 мая горячую воду на сутки отключат во многих многоквартирных домах города Владимира. Жителям ряда домов в Ленинском и Октябрьском районах придется потерпеть неудобства из-за монтажа

27 мая горячую воду на сутки отключат во многих многоквартирных домах города Владимира. Жителям ряда домов в Ленинском и Октябрьском районах придется потерпеть неудобства из-за монтажа временного трубопровода. Горячей воды не будет с 08:00 27 мая до 08:00 28 мая. Временные неудобства коснутся жителей следующих домов: ул. 9 Января 1, 1а, 2, 3, 4а, 5а;