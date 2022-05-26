Управление гражданской защиты города рекомендует гражданам быть предельно внимательными и осторожными, ведь при неблагоприятных погодных явлениях прогнозируется вероятность возникновения происшествий и ЧС.

Во Владимире в ближайшие часы ожидается сильный ливень. О неблагоприятном прогнозе рассказали владимирские синоптики.Дождь может начаться ближе к ночи, но атмосферное давление начинает падать уже сейчас. Метеорологи сообщают, что осадки продолжатся и днём 27 мая.Управление гражданской защиты рекомендует горожанам быть предельно осторожными, ведь при неблагоприятных погодных явлениях повышается вероятность возникновения происшествий и ЧС.Добавим, что 26 мая стало первым тёплым днём после . Воздух на улице прогрелся до +17 градусов Цельсия.