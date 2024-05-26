Родители из Владимира рассказали, сколько планируют потратить на организацию выпускного в этом...

Родители из Владимира рассказали, сколько планируют потратить на организацию выпускного в этом году.Опрос проводил сервис SuperJob с 19 апреля по 21 мая среди жителей Владимира и других городов России.Выяснилось, что во Владимире организация выпускного для девятиклассников (как минимум) обходится родителям примерно в 11 500 рублей на каждого ученика.Для сравнения: В Москве и Санкт-Петербурге эта сумма немного выше, в среднем — 14 000 и 13 000 рублей соответственно.Выпускные балы после 11 класса — событие, требующее от родителей еще больших расходов.В среднем сумма, которую необходимо собрать (во Владимире), составляет 14 500 рублей.В Санкт-Петербурге этот показатель увеличивается до 20 000 рублей, а в Москве — до 21 000 рублей.Покупка выпускного наряда может стать серьёзным испытанием для семейного бюджета.В среднем, во Владимире одеть девятиклассника можно на 11 000 рублей, одиннадцатиклассника — 13 500 рублей.Для выпускницы в 9 классе полный образ может обойтись дороже - в 12 500 рублей, а в 11 классе — в 16 500 рублей.В Москве цены выше: судя по результатам опроса, на наряд для сына тратят в среднем 15 500 рублей — в 9 классе и 20 000 рублей — в 11 классе, для дочери — 15 000 и 22 000 рублей.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений