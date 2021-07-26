В засуху без капли воды. Около трёхсот жителей села Сарыево Вязниковского района не первый месяц сидят без воды. Как люди выходят из положения и когда ждать улучшения? На эти вопросы ответит Константин Миронов.

В засуху без капли воды. Около трёхсот жителей села Сарыево Вязниковского района не первый месяц сидят без воды. Как люди выходят из положения и когда ждать улучшения? На эти вопросы ответит Константин Миронов.Умыться или просто вскипятить чайник для жителей села Сарыева - невиданная роскошь. Воду, если получится, набирают ночью или везут на машинах с колонки. Такая ситуация, по словам местных, уже не первый год. А во время жары она только усугубилась.Николай Казаков, житель станции Сарыево:- Два месяца воды у нас нет. Ни летник у нас не работает, ни это. Воду возим с той стороны, с колонки. С пруда качаем, чтобы скотину накормить и огород полить.Куда только не обращались, рассказывают люди. Но все оставалось без изменений.Ольга Кержинцева, жительница села Сарыево:- Устали, сколько можно ждать уже?! Мы все многодетные, у нас по трое, по четверо детей, а мы все без воды сидим! Жара была сорок градусов, мы бочками возили воду на машинах, чтобы хоть как-то стирать, хоть как-то делать людям.Буквально за час до приезда съемочной группы на центральной улице производились работы. Даже появление техники на улице жители воспринимают скептически. Как считают старожилы, это показательное выступление.Александр Жуков, житель села Сарыево:- Ну и чего они здесь сделали? Чоп забили и всё. Ну, сегодня нормально, а завтра не будет ничего. Жена в два часа ночи встаёт, стирает, а иначе воды не бывает, днём вообще воды нет. Вот такая штука у нас с водой, и это уже не первый год. Сколько говоришь-говоришь, а толку никакого.На самом деле, работы по устранению утечек уже начались. Когда и куда приедут коммунальщики, можно узнать из объявления возле поселковой администрации. В ближайшие несколько недель в нескольких деревнях водоснабжение восстановят. Раньше начать работы мешало отсутствие средств, утверждают в местной администрации. Спасла ситуацию дотация из областной администрации. Но основной причиной засухи специалисты называют не аварийные трубы.Михаил Краснов, замглавы по строительству и ЖКХ администрации Вязниковского района:- Недостаточность водоснабжения возникает по причине большого разбора воды. Он возникает, когда в жаркие дни жители села используют воду для полива своих приусадебных участков. Вот на сегодняшний день, можно посмотреть, воды достаточно у всех. Недавно прошли дожди, полив небольшой. Даже на насосе снизили давление, чтобы трубы не рвало.По словам замглавы администрации района, еще одна причина обезвоживания - подключение к системе индивидуальных насосов. Скважины, которые снабжают водой ближайшие деревни, просто не рассчитаны на такой большой расход воды.Константин Миронов, Илья Хлудов. “Вести-Владимир”.