В Суздальском районе представлены семена 130 сортов сельскохозяйственных культур для...

В Суздальском районе представлены семена 130 сортов сельскохозяйственных культур для научно-производственных испытанийСемена 130 сортов сельскохозяйственных культур представлены в Суздальском районе для научно-производственных испытаний. Сегодня там прошел большой семинар "Современные технологии растениеводства средней полосы России".Александр Ремига, первый заместитель губернатора Владимирской области:- Для нас это крайне важно. Во-первых, продовольственная безопасность. Во-вторых, за счет правильного подбора той или иной культуры определяется уже и рыночная рентабельность. И формирование добавленной стоимости. Соответственно, налоговые поступления, развитие наших предприятий, уровень зарплат.Испытания проходят семена высших репродукций пшеницы, овса, гороха, вики, кукурузы, горчицы белой, нута, сои, райграса, люцерны, клевера. Также проводится проверка эффективности минерального питания и микроудобрений нового состава. А на посевах яровой пшеницы и гороха испытывают приемы органического земледелия.Этот метод исключает применение пестицидов, гербицидов, различных регуляторов роста. В семинаре приняли участие ведущие селекционно-семеноводческие центры из разных регионов страны. Цель съезда - продемонстрировать возможности современных агротехнологий. Лучшие будут применяться в нечернозёмных областях.Станислав Гриб, главный научный сотрудник Национальной академии наук (Белоруссия):- Важно, чтобы в каждом регионе, особенно где имеются селекционные учреждения, проводился отбор именно на ранних этапах селекции. Отбор из гибридных популяций. Когда идет формирование нового сорта в течение, ну, пяти, семи, может, десяти лет. В разнообразных почвенно-климатических условиях данного конкретного региона.