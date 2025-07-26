А компенсацию за эту задержку не выплатили.

Во Владимире на одном из предприятий задержали выплату зарплат. Пресс-служба областной прокуратуры сообщила о проведенной проверки по обращению местного жителя.Во владимирской организации по производству оборудования и установок для фильтрования и очистки жидкостей в марте произошла задержка зарплаты работникам.При этом сотрудникам не была начислена и выплачена компенсация. Директору предприятия внесли представление с соответствующим требованием от городского прокурора. Средства, в итоге, были выплачены.Возбуждено дело о невыплате или неполной выплате в установленный срок зарплаты и других выплат. Оно находится на рассмотрении Гострудинспекции Владимирской области.Напомним, что .