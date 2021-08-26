26.08.2021

2021-08-26 14:35:04

Владимирская область получит 11 миллионов рублей на благоустройство

Владимирская область дополнительно получила из резервного фонда Правительства Российской Федерации 11 млн рублей на реализацию общественно-значимых проектов по благоустройству сельских территорий в этом же году.



Средства федерального и областного бюджетов на благоустройство сельских территорий (с учётом дополнительных поступлений) составляют более 36 млн рублей, которые перераспределены между 20 муниципальными образованиями региона постановлением администрации области.



Деньги направляются следующим сельским поселениям: Денисовскому, Куприяновскому и Фоминскому Гороховецкого района, Бутылицкому, Даниловскому, Денятинскому, Дмитриевогорскому, Илькинскому, Ляховскому и Тургеневскому Меленковского района, Красносельскому и Симскому Юрьев-Польского района, Октябрьскому и Стёпанцевскому Вязниковского района, Второвскому Камешковского района, Раздольевскому Кольчугинского района, Ковардицкому Муромского района, Копнинскому и Рождественскому Собинского района и Ивановскому Ковровского района. Размер субсидий муниципальным образованиям составит от 343 тысяч до 3,92 млн рублей.



Проекты благоустройства сельских территорий предусматривают создание и обустройство парковых зон, скверов, зон отдыха, детских и спортплощадок, пешеходных коммуникаций, обустройство площадок накопления твёрдых коммунальных отходов, организацию ливневых стоков и ремонтно-восстановительные работы улично-дорожной сети и дворовых проездов многоквартирных домов.



Фото