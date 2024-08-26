Об этом сообщили в Следственном комитете и МЧС по Владимирской области.

67-летний мужчина утонул в реке Серая в Александрове в субботу, 24 августа. Об этом сообщили в Следственном комитете и МЧС по Владимирской области.Тело было найдено в реке недалеко от улицы Пролетарская и извлечено из воды местными спасателями. В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия. Это уже 38-я жертва на воде с начала купального сезона в регионе.Следователи провели осмотр места происшествия. Также была назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти.