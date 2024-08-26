Многоквартирные аварийные нежилые дома в Гусь-Хрустальном администрации, похоже, не мешают. После проверки прокуратурой выяснилось, что по городу стоят 7 расселенных домов-развалюх. Их не

Многоквартирные аварийные нежилые дома в Гусь-Хрустальном администрации, похоже, не мешают. После проверки прокуратурой выяснилось, что по городу стоят 7 расселенных домов-развалюх. Их не ремонтируют и не ограждают, а попасть внутрь может любой желающий. Речь идет о домах №27, 29 на улице Северной, №1, 3, 5, 14, 22 на улице Чкалова и №5 на Транспортной. В