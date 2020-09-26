Всё больше пластиковых бутылок, крышечек и макулатуры будут вывезены на переработку, делая город чище.

Эковолонтеры группы "Александров.Свалка.net" совместно с ООО "Бригантина Плюс" организовали сбор перерабатываемого вторсырья. Всё больше пластиковых бутылок, крышечек и макулатуры будут вывезены на переработку, делая город чище. Акция будет проходить в трёх СНТ Александровского района: "Полюшко", "Салют" и "Копцево". Сбор вторсырья начинается с 10:30 и продлится до 15:00.По информации группы "Александров.Свалка.net", СНТ "Полюшко" - с 10.30 до 11.30, СНТ "Салют" - с 12.00 до 13.00, СНТ "Копцево" - с 14.00 до 15.00.