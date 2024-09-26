Поклонники выяснили, кто стал причиной расставания Федора Бондарчука с женой.

Поклонники выяснили, кто стал причиной расставания Федора Бондарчука с женой.Мода на разводы все увереннее входит в жизнь отечественного шоу-бизнеса. Теперь в разрыве отношений все активнее подозревают Федора Бондарчука и Паулину Андрееву. Они стали реже появляться вместе на светских мероприятиях, а на одном из последних 57-летний Бондарчук и вовсе появился без обручального кольца.Поклонники сразу же забили тревогу, ведь пара Бондарчука-Андреевой так восхищала публику. Теперь в медиапространстве появились новые слухи. Говорят, брак Бондарчука рухнул из-за молоденькой разлучницы, в роли которой якобы выступила актриса Софья Синицына. Фанаты строят предположения, где же режиссер мог сблизиться с артисткой. Одно из них активно продвигается в Сети – они вместе принимали участие в съемках сериала "Чистые пруды".Синицына прокомментировала информацию о новом возлюбленном с иронией."Такой день хороший, у меня как будто сегодня день рождения. Все поздравляют", – написала актриса в личном блоге.Софья по своему типажу очень похожа на Паулину, но немного моложе супруги Бондарчука, 29 лет против 35-ти. Ранее она встречалась с сыном Олега Табакова Павлом, от которого родила дочь. Правда, расстались они еще до рождения девочки, что, впрочем, было ожидаемо, поскольку артистка знала, что этот мужчина не создан для серьезных отношений. После рождения ребенка Синицына стала активно строить карьеру, а попутно и личную жизнь.