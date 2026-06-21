По данным Главного Управления МВД по региону, ДТП произошло приблизительно в 00:10 на улице Добросельская — вблизи остановки «Поворот на ул. Егорова».

В ночь на 21 июня во Владимире случилась авария со смертельным исходом. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.По данным Главного Управления МВД по региону, ДТП произошло приблизительно в 00:10 на улице Добросельская — вблизи остановки «Поворот на ул. Егорова».Согласно предварительным сведениям, водитель автомобиля «Шкода» (ему 34 года) сбил пешехода — молодого человека, пересекавшего проезжую часть. Примечательно, что на этом участке установлен светофор, однако переход относится к категории нерегулируемых: в момент происшествия устройство функционировало в режиме жёлтого мигающего сигнала.Пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью, — он умер на месте до прибытия медиков. Сейчас дознаватель Госавтоинспекции выясняет все детали и причины случившегося.Ранее во Владимире пьяный водитель