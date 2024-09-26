Есть риск того, что у пострадавшего всегда перед глазами будет черное пятно.

Дети из Владимирской области едва не лишились зрения после игры с лазерной указкой. Они неоднократно смотрели на лазерные лучи. Медики ОДКБ Владимира оказали пациентам помощь.Лазерный луч может вызвать ожог отрезка глаза и сетчатки, а это в свою очередь может привести к необратимому снижению зрения. Есть риск того, что у пострадавшего всегда перед глазами будет черное пятно.В медицинском учреждении уточнили, что подобных происшествий в их практике за последний год зафиксировано несколько. Напомним, ранее мы писали, что