Во Владимире автомобиль сбил 17-летнюю девушку. Она переходила дорогу по зебре на улице Мира, недалеко от дома №25. По информации ГАИ, ДТП случилось 25 сентября, около 16 часов. Судя по фото, после

Во Владимире автомобиль сбил 17-летнюю девушку. Она переходила дорогу по зебре на улице Мира, недалеко от дома №25. По информации ГАИ, ДТП случилось 25 сентября, около 16 часов. Судя по фото, после удара «Хонда Цивик» отъехала на несколько метров вперед. Иномаркой управлял 56-летний водитель. Очевидцы в социальных сетях пишут, что удар был сильным. Подростку вызвали