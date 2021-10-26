Самая многочисленная фракция в Законодательном Собрании официально познакомилась с исполняющим обязанности первого должностного лица региона Александром Авдеевым. В ходе встречи

Самая многочисленная фракция в Законодательном Собрании официально познакомилась с исполняющим обязанности первого должностного лица региона Александром Авдеевым. В ходе встречи парламентарии и врио губернатора обсудили перспективы совместной работы. Главная задача первой встречи – наладить диалог: узнать, как Александр Авдеев видит развитие области, задать ему вопросы, обозначить проблемы, которые он, возможно, ещё не успел для себя