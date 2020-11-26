Уровень освещенности составлял от 0 до 3 Люкс. В соответствии с действующим законодательством - не менее 8 Люкс.

По требованию прокуратуры Владимирской области организовано освещение автомобильной дороги. Сообщили сегодня в надзорном ведомстве.Проверки показали, что требования к освещенности автомобильных дорог местного значения в закрытом городе Радужный Владимирской областине соблюдаются.Так, на участке автодороги от дома № 150 в 17 квартале до перекрестка в районе дома № 1 в 1 квартале мачты освещения отсутствовали, уровень освещенности составлял от 0 до 3 Люкс. В соответствии сдействующимзаконодательством - не менее 8 Люкс.В этой связи прокурор обратился в суд сисковым заявлением.Его требования удовлетворены. В настоящее время администрацией города Радужный установлены мачты освещения, на которых смонтированы современные осветительные приборы.