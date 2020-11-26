Уровень освещенности составлял от 0 до 3 Люкс. В соответствии с действующим законодательством - не менее 8 Люкс.
По требованию прокуратуры Владимирской области организовано освещение автомобильной дороги
. Сообщили сегодня в надзорном ведомстве.
Проверки показали, что требования к освещенности автомобильных дорог местного значения в закрытом городе Радужный Владимирской области
не соблюдаются.
Так, на участке автодороги от дома № 150 в 17 квартале до перекрестка в районе дома № 1 в 1 квартале мачты освещения отсутствовали, уровень освещенности составлял от 0 до 3 Люкс. В соответствии с
действующим
законодательством - не менее 8 Люкс.
В этой связи прокурор обратился в суд с
исковым заявлением.
Его требования удовлетворены. В настоящее время администрацией города Радужный установлены мачты освещения, на которых смонтированы современные осветительные приборы.