Для наращивания темпов 30 ноября в 33-ем регионе ожидают поставку дополнительного оборудования в лаборатории Центра специализированной фтизиопульмонологической помощи и медучреждений Коврова и Гусь-Хрустального.

26 ноября состоялся традиционный брифинг по ситуации с коронавирусом. Директор департамента здравоохранения Елена Утёмова рассказала, что в области существенно увеличены мощности ПЦР-диагностики. Сейчас показатель составляет 310 на 100 000 населения. В начале октября он был в три раза меньше.«Лаборатории ОКБ и владимирской горбольницы №6 заработали в более активном режиме», – добавила Елена Утёмова.Она также отметила, что 30 ноября в 33-ем регионе ожидают поставку дополнительного оборудования в лаборатории Центра специализированной фтизиопульмонологической помощи и медучреждений Коврова и Гусь-Хрустального. По мнению чиновников, это позволит нарастить темпы ПЦР-тестирования.