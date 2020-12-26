Конкурс проводится по двум номинациям.

Объявлен старт голосования в интернет-конкурсе «Владимир - это мы. Новый год- 2021». В конкурсе на лучшее новогоднее оформление, организованном администрацией города Владимира, в этом году принимает участие 41 организация - магазины, предприятия промышленности и бытового обслуживания, общественного питания.Конкурс проводится по двум номинациям:«Лучшее комплексное оформление здания (сооружения, элемента фасада) и прилегающей территории»;«Лучшее оформление интерьера, витрин и входной группы».Интернет-голосование проходит на официальной странице администрации города Владимира в социальной сети «ВКонтакте». Победителей конкурса определит комиссия с учетом результатов интернет-голосования в номинациях. Голосование завершится в 15.00 29 декабря.(Фото: Pixabay)