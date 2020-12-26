Подарки на Новый Год получили пернатые и хвостатые жители Владимирской области. В лесном парке "Дружба" Дед Мороз поздравил с праздником белок и птиц.

Подарки на Новый Год получили пернатые и хвостатые жители Владимирской области. В лесном парке "Дружба" Дед Мороз поздравил с праздником белок и птиц.Кадры, на которых Дед Мороз раздаёт угощение, появились в группе "Береги природу! Владимирская область". За хорошее поведение сойки получили жёлуди, дятлы и синички - сало, а белки - семечки. Доброжелатель пожелал остаться неизвестным.