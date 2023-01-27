Сколько зарабатывает Валерий Меладзе?

Сколько зарабатывает Валерий Меладзе?Певца Валерия Меладзе признали чуть ли не врагом России после недавнего скандала на концерте в Дубае. Поклонник подошел к нему после выступления и крикнул националистический лозунг, который Меладзе возьми и продолжи. То ли машинально, то ли намеренно, Валерий Меладзе оказался по другую сторону баррикад от российских поклонников, поддерживая ее потенциального врага. Видео моментально распространилось по Сети, а на самого Меладзе посыпалась критика и проклятия.Россияне погнали Меладзе в шею, а его концерты один за другим стали отменяться. В итоге 57-летний певец остался фактически без заработка.Коллега Валерия Меладзе Отар Кушанашвили не стал обрывать с приятелем связь. Он регулярно созванивается с ним и интересуется его делами. По словам артиста, Меладзе не нуждается в деньгах. За свою жизнь он заработал порядочно честным трудом. Да и сейчас Валерий Меладзе продолжает работать в Европе, давая там концерты. Мол, деньги гребет лопатой."Я переписывался с ним вчера. Две-три отмены, не более. Выступает чаще, чем вы играете в оголтелый патриотизм, и получает больше, чем Гордон и Барановская вместе взятые", – рассказал Кушанашвили.Также он добавил, что Меладзе не критикует Россию. Напротив он благодарен фанатам за то, что они его не бросают. Что же касается политической позиции, то Меладзе призывает стороны к примирению.