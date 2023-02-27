Аферистка получила год условно.

Жительница Александрова обманула женщину на 250 тысяч рублей при снятии порчи. Мошенница получила условный срок.Летом прошлого года под предлогом снятия порчи с потерпевшей и её сына дама похитила у жертвы четверть миллиона рублей. Спустя некоторое время аферистку задержали и завели на неё уголовное дело.На суде обвиняемая признала свою вину и возместила материальный ущерб. В результате городской суд приговорил её к году колонии условно. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.