Возмущение потоков солнечного ветра ощутят метеозависимые люди.

Во Владимире ожидается 6-бальная магнитная буря. Об этом сообщают синоптики.В ближашие два дня, 27 и 28 февраля, геомагнитная активность достигнет 5-6 баллов. Возмущение потоков солнечного ветра ощутят метеозависимые люди. Им стоит повременить с физическими нагрузками и поездками, запастись лекарствами, соблюдать диету, а при ухудшении состояния здоровья - обратиться к врачу.Специалисты также уточняют, что в конце февраля температура воздуха составит от -2 до -4 градусов Цельсия. Скорость ветра местами может превышать 10 метров в секунду. В начале марта прогнозируется потепление.