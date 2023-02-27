С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 180846 владимирцев.

Во Владимирской области 27 февраля выявлено 72 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 18 человек. Еще 12 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, 10 - в Ковровском, по 4 - в Кольчугинском и Камешковском, 5 - в Александровском, 8 - в Юрьев-Польском, 6 - в Гусь-Хрустальном, 2 - в Суздальском, по 1 - в Киржачском и Гороховецком, а также в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 180846 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 50103 заболевших во Владимире, 21437 - в Ковровском районе и 19560 - в Муроме.