Мужчина тайком воспользовался ключами от квартиры, в которой проживает отец его супруги, чтобы похитить денежные средства.

Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего жителя города Костерево. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).В ходе предварительного следствия было установлено, что в начале марта текущего года фигурант тайком взял ключи от квартиры, в которой проживает отец его супруги. Заранее зная о времени, когда родственник отсутствует дома, злоумышленник вошел в квартиру, похитил хранившиеся в ней 15 000 рублей, после чего скрылся. Обнаружив пропажу денег, потерпевший обратился в полицию.Фигурант был задержан в результате оперативно-розыскных мероприятий. Похищенные деньги он потратил на покупку спиртного.Причиненный ущерб был возмещен потерпевшему в полном объеме.В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.