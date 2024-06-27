Цементно-песчаный раствор заливают в бак бетононасоса. После этого смесь подают на этажи для штукатурки стен и потолка. С начала июня на ЖК Дуброва Парк-1 возобновили строительные работы.

Цементно-песчаный раствор заливают в бак бетононасоса. После этого смесь подают на этажи для штукатурки стен и потолка. С начала июня на ЖК Дуброва Парк-1 возобновили строительные работы. Пока отделка проходит в первом и втором подъездах. В обозримом будущем на штукатурку нанесут декоративное покрытие. В квартирах же проведут стяжку пола. Подрядчик составил график работ. Его соблюдение