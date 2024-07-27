В Суздальском районе глав сельских администраций оштрафуют за игнорирование обращений жителей....

В Суздальском районе глав сельских администраций оштрафуют за игнорирование обращений жителей.Суздальской межрайонной прокуратурой в мае текущего года была проведена проверка исполнения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан органами местного самоуправления Суздальского района.Увы, в деятельности трех администраций выявлены нарушения сроков рассмотрения обращений, а также множественные случаи отсутствия ответов заявителям.Например, в администрацию Селецкого сельского поселения в апреле текущего года обратился местный житель с заявлением о выдаче разрешения на спил деревьев и кустарников. Но ответ на указанное обращение (в 30-дневный срок) так и не дождался.Не направлен в срок и ответ заявителю, обратившемуся в администрацию по вопросу обустройства контейнерной площадки.«… Нарушения порядка рассмотрения обращений граждан выявлены и деятельности администраций Павловского и Новоалександровского сельских поселений. По результатам проверки прокурором главам сельских администраций внесены представления, в отношении них возбуждены дела об административном правонарушении ст. 5.59 КоАП РФ. Виновным лицам назначено наказание в виде штрафов...» - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений