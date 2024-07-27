Владимирцев ждёт планомерное повышение утильсбора на импортные автомобили. В России прогнозируется...

Владимирцев ждёт планомерное повышение утильсбора на импортные автомобили.В России прогнозируется существенный рост цен на новые автомобили не локализованных в стране марок уже этой осенью. Эксперты отмечают, что это связано с планами правительства по увеличению утилизационного сбора с 1 октября 2024 года.О чём речь? Утилизационный сбор — эта сумма, которую импортерам приходится доплачивать при ввозе автомобилей в Россию для дальнейшей перепродажи в дополнение к таможенным и различным налогам.Пока новый проект постановления проходит общественные слушания. В случае его принятия уже с текущего года в России начнут планомерно повышать утильсбор на импортные автомобили.На заметку: в 2025 году за такие машины придется доплачивать до 667 тысяч руб. В 2026-м— около 800,8 тысяч руб., в 2030-м— до 1,17 млн. рублей.Проект постановления правительства о введении долгосрочной шкалы индексации утильсбора в отношении в том числе легковых автомобилей был опубликован 15 июля.Документ разработал комитет Госдумы по промышленности и торговле и комитет Совфеда по экономической политике.Публичные обсуждения продлятся до 20 августа. Отмечается, что ужесточение коснется только тех брендов, которые не наладили собственное производство в России или Белоруссии.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений