27.08.2021

2021-08-27 08:10:04

От смены статуса Ставрово жители не должны испытать никаких неудобств

Ставрово получит статус рабочего поселка. За изменения в областном законе сегодня на внеочередном заседании проголосовали депутаты Законодательного собрания. Сейчас Ставрово - городское поселение, что не позволяет ему участвовать в федеральной программе комплексного развития сельских территорий.



Дмитрий Рожков, заместитель председателя Законодательного собрания Владимирской области:



- Имея статус рабочего поселка, поселок Ставрово мог бы участвовать в названной программе, тем более, что в поселке имеется потребность в строительстве и реконструкции объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, реализации проектов благоустройства, комплексной жилищной застройки.



В случае попадания в программу на две тысячи двадцать первый - двадцать второй года, Ставрово сможет получить из федерального бюджета 85 миллионов рублей, при собственном бюджете муниципалитета в 35 миллионов. И вчера председатель Заксобрания Владимир Киселев посетил поселок и выяснил, на что планируется потратить средства. Это реконструкция и строительство коммунальных сетей и благоустройство поселка. Ранее участие в госпрограмме позволило разморозить строительство местного бассейна-долгостроя. Владимир Киселев заверил, что жители от изменения статуса неудобств не испытают.



Владимир Киселев, председатель Законодательного собрания:



- К нам районная, даже не районная, а поселковая администарция обратилась 4 месяца назад, и рассматривались различные проблемы, которые могли бы произойти с жителями, потому что если поменять одно слово - сейчас это поселок, а будет поселок городского типа... Эти все нюансы нужно было учесть, чтобы жители не пострадали от замены одного слова.



