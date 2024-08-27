На текущей пресс-конференции губернатор Владимирской области не обошел стороной и проблему мигрантов. Александр Авдеев, ссылаясь на статистику УМВД, назвал обстановку с мигрантами в

На текущей пресс-конференции губернатор Владимирской области не обошел стороной и проблему мигрантов. Александр Авдеев, ссылаясь на статистику УМВД, назвал обстановку с мигрантами в регионе не критичной. Плюс отказаться от рабочих из ближнего зарубежья невозможно. Из телеграм-канала «Авдеев. О важном» Регион нуждается в рабочих руках: на стройке, в сфере обрабатывающей промышленности, сельском и лесном хозяйстве. Предприятия