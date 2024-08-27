Самая позитивная ситуация складывается у дольщиков ЖК «Дуброва парк-1», где строительство идет с опережением графика.

На пресс-конференции Александра Авдеева был поднят на обсуждение вопрос недостроенных домов Игоря Другова, чья компания была признана банкротом.Самая позитивная ситуация складывается у дольщиков ЖК «Дуброва парк-1», где строительство идет с опережением графика. В то же время по ЖК «Дуброва парк-2» власти пока не имеют четкого плана действий. Готовность этих домов составляет менее 80%, и регион не сможет завершить их строительство.Авдеев сообщил, что в настоящее время идут переговоры с федеральным фондом. Если удастся разделить дома, один из корпусов будет достроен, а для двух других дольщики получат компенсацию.