По его мнению, к ограничениям в работе стоит подходить взвешенно.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев высказался о ситуации с мигрантами в регионе.Пресс-конференция состоялась во вторник, 27 августа. Авдеев отметил, что ежегодно во Владимирской области работают до 20 тысяч мигрантов. Регион нуждается в рабочей силе, поэтому необходимо взвешенно подходить к вопросу о возможных ограничениях.«Межнациональную обстановку, ситуацию с мигрантами у нас, в том числе по части статистики УМВД, нельзя назвать критичной. Мы сотрудничаем с нашими национальными сообществами, и они вопросы с соотечественниками, если таковые возникают, урегулируют сами», — считает губернатор.Не исключено, что власти примут конкретное решение в сентябре. Дефицит кадров во Владимирской области существует сразу в нескольких сферах — в промышленности, на стройках объектов, в сельском хозяйстве.«Мы придерживаемся взвешенного подхода к решениям по ограничениям», — добавил Авдеев.