Электрический счетчик на столбе загорелся вечером 26 августа деревне Новая Быковка Камешковского района. Спасатели владимирского РОССОЮЗСПАСа приехали на место к 20:05. Огонь распространился

Электрический счетчик на столбе загорелся вечером 26 августа деревне Новая Быковка Камешковского района. Спасатели владимирского РОССОЮЗСПАСа приехали на место к 20:05. Огонь распространился на площадь 0,5 квадратных метра. С помощью лестницы и порошкового огнетушителя спасатель успешно потушил пожар. Из-за чего возник пожар, пока неизвестно. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! Фото: РОССОЮЗСПАС Владимирской области