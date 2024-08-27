В ближайшие 2-3 года Владимир ждет преображение. Планируется отремонтировать несколько крупных объектов и территорий, а также заказать новый генплан города. Об этом рассказал губернатор

В ближайшие 2-3 года Владимир ждет преображение. Планируется отремонтировать несколько крупных объектов и территорий, а также заказать новый генплан города. Об этом рассказал губернатор области на сегодняшней пресс-конференции. Так, например, вместо заброшенного леса у ДДюТ создадут парк. А еще власти надеются отремонтировать филармонию внутри и снаружи. Александр Авдеев сообщил, что Вокзальную улицу и площадь тоже