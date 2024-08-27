В четырех городах владимирской области появятся современные общественные пространства. Победителями IX Всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды стали

В четырех городах владимирской области появятся современные общественные пространства. Победителями IX Всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды стали Гусь-Хрустальный, Камешково, Муром и Покров. В Гусь-Хрустальном на выигранные деньги благоустроят набережную городского озера. Там планируется построить хрустальный мост, смотровые площадки, а также пирс для лодок, детские площадки и зоны отдыха с качелями. В Камешково облагородят