Сочи в этом сезоне принимает рекордное количество отдыхающих.

Половина жителей нашего региона выбирает заграничный отдых. Такую информацию представил Владимирстат ко Всемирному дню туризма. Он отмечается завтра. На 1 месте Турция, а среди самых экзотических- все же Танзания. Сочи в этом сезоне принимает рекордное количество отдыхающих. Это замечают сами жители. Среди ограничительных мер- только маски в автобусах и вокзалах- сообщила нам Елена Великова. Морж из Владимира проводит свой отпуск в Сочи как положено - парит на волнах.