В которых 2 детей погибли и более 180 получили травмы.

За 8 месяцев текущего года зарегистрировано более 160 дорожно-транспортных происшествий с участием детей в возрасте до 16 лет, в которых 2 детей погибли и более 180 получили травмы.Как показывает статистика к печальным последствиям на дорогах Владимирской области приводит прежде всего пренебрежительное отношение взрослых.Каждый третий ребенок пострадал в ДТП в качестве пешехода. При этом в 20 случаях наезды на детей произошли в зоне действия нерегулируемых пешеходных переходов, а в 21 случае усматривается виновность детей в нарушении правил дорожного движения.