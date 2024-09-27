В двух школах Суздаля детей оставили без еды и воды.

Родители учеников школ №1 и №2 в Суздале выразили недовольство отсутствием горячих обедов. Об этом сообщает пресс-служба ОНФ 25 сентября.В школе №2 горячими блюдами обеспечиваются только дети, имеющие льготы, причем лишь на завтрак, который финансируется из федерального бюджета. Такая же ситуация наблюдается и в школе №1.Однако проблемы с питанием — не единственная беда этих образовательных учреждений. В одном из классов кулер отключили от электросети, и он оказался в неопрятном состоянии, отсутствовали одноразовые стаканчики, а фонтанчик для питья в столовой был в ужасном состоянии: грязный и сломанный. Кроме того, на первом этаже школы ощутимо распространен неприятный запах канализации.