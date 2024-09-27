После первой проверки ведомство дало компании представление и потребовало убрать сорняк.

Гендиректора организации в Юрьев-Польском районе Владимирской области наказали за заросли борщевика. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.После первой проверки ведомство дало компании представление и потребовало убрать сорняк. Но требование не было выполнено, поэтому на главу организации завели административное дело. Сейчас прокуратура следит за устранением нарушения.Напомним, ранее мы писали, что